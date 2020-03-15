تكنولوجيا: من جيتس لـ لارى بيج.. 53 مليار دولار خسائر عمالقة التكنولوجيا بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاني الأثرياء والمشاهير في عالم التكنولوجيا من آثار وباء كورونا، فمع اهتزاز السيناريو الاقتصادي العالمي قليلاً، شهد أصحاب المليارات في عالم التكنولوجيا تقلص ثرواتهم، ووفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، انخفض صافي القيمة المقدرة لأعلى 15 مليارديراً للتكنولوجيا (تم تحديثه حتى 13 مارس) مليارات الدولارات، وفيما يلى نستعرض مقدار انخفاض صافي ثرواتهم في الأيام القليلة الماضية كما يلى: - جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون - جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون إجمالي الثروة: 105 مليار دولار خسر: 8.14 مليار دولار بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت إجمالي الثروة الصافية: 98 مليار دولار خسر: 6.98 مليار دولار مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لفيس بوك إجمالي الثروة: 59.5 مليار دولار خسر: 5.89 مليار دولار لاري بيج ، أحد مؤسسي جوجل لاري بيج ، أحد مؤسسي جوجل إجمالي الثروة الصافية: 54.6 مليار دولار خسر: 4.34 مليار دولار سيرجي برين ، المؤسس المشارك لجوجل سيرجي برين ، المؤسس المشارك لجوجل إجمالي الثروة الصافية: 53 مليار دولار خسر: 4.22 مليار دولار ستيف بالمر ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت ستيف بالمر ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت إجمالي الثروة: 51.7 مليار دولار خسر: 4.81 مليار دولار لاري إليسون ، المؤسس المشارك لشركة أوراكل لاري إليسون ، المؤسس المشارك لشركة أوراكل إجمالي الثروة: 47.1 مليار دولار خسر: 4.77 مليار دولار Advertisements جاك ما ، مؤسس Alibaba جاك ما ، مؤسس Alibaba إجمالي الثروة: 42.7 مليار دولار خسر: 1.94 مليار دولار موكيش أمباني ، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس موكيش أمباني ، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إجمالي الثروة: 40 مليار دولار خسر: 3.35 مليار دولار إيلون ماسك ، مؤسس تسلا إيلون ماسك ، مؤسس تسلا إجمالي الثروة: 32.2 مليار دولار خسر: 2.85 مليار دولار مايكل ديل ، مؤسس Dell مايكل ديل ، مؤسس Dell إجمالي الثروة: 22.8 مليار دولار خسر: 1.93 مليار دولار Zhang Zhidong ، المؤسس المشارك لـ Tencent Zhang Zhidong ، المؤسس المشارك لـ Tencent إجمالي الثروة: 15.7 مليار دولار خسر: 660 مليون دولار Masayoshi Son ، مؤسس Softbank Masayoshi Son ، مؤسس Softbank إجمالي الثروة: 13.6 مليار دولار خسر: 875 مليون دولار Shiv Nadar ، مؤسس HCL Shiv Nadar ، مؤسس HCL إجمالي الثروة: 13.5 مليار دولار خسر: 1 مليار دولار Eric Schmidt ، الرئيس التنفيذي السابق لجوجل Eric Schmidt ، الرئيس التنفيذي السابق لجوجل إجمالي الثروة: 13.1 مليار دولار خسر: 973 مليون دولار

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