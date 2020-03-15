شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا هو أكبر خطأ يفعله مستخدمو واتس آب على هواتفهم .. احذر منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يميل مستخدمي واتس آب عمومًا إلى النسخ الاحتياطي لجميع الدردشات، سواء كانت مهمة أم لا، وعلى الرغم من أن التخزين لا يمثل مشكلة لأن النسخ الاحتياطي لواتس آب لا يحتسب ضمن مساحة Google Drive الخاصة به، إلا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن النسخ الاحتياطية لواتس آب قد لا تكون مؤمنة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن هذا يحدث لأنه بالنسبة لمستخدمي هاتف أندرويد، تفقد محادثات واتس آب التي يتم نسخها احتياطيًا إلى Google Drive، التشفير الافتراضي من البداية إلى النهاية (E2E)، وعلى الجانب الاخر، يتم نسخ ملفات واتس آب الاحتياطية إلى iCloud بالنسبة لمستخدمي أيفون، ويتم تشفيرها.

لذلك، في المرة القادمة التي تحاول فيها نسخ أي دردشة حساسة من واتس آب على أندرويد، تذكر أنها ربما ليست فكرة جيدة لأنه لن يكون هناك تشفير على الإطلاق، ولعل هذه واحدة من أكبر نقاط الضعف في بيئة واتس آب E2E بأكملها في أندرويد.

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لكن لحسن الحظ، ذكرت تقارير أن واتس آب يعمل على تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة على Google Drive، ويمكن لمستخدمي أندرويد أن يتوقعوا قريبًا حماية كلماتهم الاحتياطية للدردشة على واتس آب على Google Drive، ومع ذلك، لا يوجد تاريخ رسمي حتى الآن بشأن متى ستتوفر هذه الميزة.

وبحسب تقرير لموقع WA Beta Info فإن الميزة في المرحلة التجريبة من التطوير ، لذا فإن ما تم الكشف عنه الآن ضعيف جدًا ، ولكنه يكفي لفهم الغرض منه، وستسمح هذه الميزة في الأساس بتشفير النسخ الاحتياطي بكلمة مرور ، لذلك فيجب التأكد من أنه لن يتمكن أي شخص (لا واتس آب ولا Google) من رؤية محتواه.

وفي الوقت نفسه ، يمكنك اختيار تعطيل النسخ الاحتياطي للدردشة التلقائية في Google Drive أو iCloud، وبدلاً من النسخ الاحتياطية للدردشة، يمكن تصدير محادثات معينة، حيث إذا كانت بعض الدردشات مهمة وتحتاج إلى حفظها ، فمن الجيد تصديرها وحفظها بأمان في مكان آخر.