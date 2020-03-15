شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب كورونا.. سناب شات يطلب من موظفيه العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت شركة سناب المالكة للتطبيق الشبابي "سناب شات" نفس النهج الذي اتخذته العديد من شركات التكنولوجيا، حيث ستبدأ الشركة خطة العمل عن بعد من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إذ أخبر المدير التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيجل، موظفيه بالعمل من المنزل خلال الفترة الحالية بالتزامن مع تأجيل قمة الشركاء التي كانت من المفترض أن تنعقد في الأيام القادمة.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن المؤتمر الذي كان من المفترض أن يجمع مطوري سناب شات والمعلنين وصناع المحتوى على المنصة في 2 أبريل المقبل سيتم تنظيمه بشكل رقمي، حيث تأتي هذه الخطوة على غرار ما قامت به الشركات التقنية الكبيرة في العالمية بإلغاء مؤتمراتها الفعلية وتحويلها لافتراضية عبر الإنترنت.

وقال "شبيجل" في رسالته الموجهة لموظفي الشركة:"لا نشعر بأنه من اللائق الاحتفال مع شركائنا في وسط هذه الأزمة الصحية العالمية"، وأضاف:"ممتن جدًا لجهود طاقم العمل الذي يعمل بجد دون كلل أو ملل لجعل قمة سناب شات ممكنة، ولا يسعني الانتظار أكثر لمشاركة الأشياء الجديدة المذهلة معكم عندما يكون الوقت مناسبًا".

لكن في نفس الوقت، فإن مكاتب الشركة ستظل بدورها مفتوحة رقم عمل أغلب الموظفين من المنزل، وذلك لضمان استمرار العمل على المنصة في حالات الطوارئ والحاجة لوجود موظفين في المكاتب لإدارة الأمور من هناك، مع ملاحظة أن كل من جوجل وفيس بوك ومايكروسوفت وأبل وغيرها من شركات التقنية قررت إلغاء مؤتمراتها وتحويلها لمحتوى رقمي بسبب فيروس كورونا.