كيف تشترك في خدمة الإحتفاظ بالمكالمات 2020

خدمة الإحتفاظ بالمكالمات هي احد الخدمات التي تقدمها الشركات المختلفة. هذه الخدمة مفيدة و ضرورية لأي شخص. حيث انها تساعدك على معرفة من قام بالإتصال بك و من حاول الوصول اليك عن طريق الهاتف المحمول و لكن في وقت كان هاتفك المحمول مغلق او في مكان ليس به شبكة محمول. فترسل لك الشركة بعدها رسالة بأن هناك رقم حاول الإتصال بك. في هذا المقال سنتناول امر هذه الخدمة و كيف تشترك بها

مقدمي خدمة الإحتفاظ بالمكالمات في مصر

خدمة الإحتفاظ بالمكالمات من Vodafone

تقدم شبكة فودافون الخدمة تحت اسم خدمة “الإحتفاظ بالمكالمات”. هذه الخدمة ستساعدك على الوصول الى كل المكالمات الفائتة او الضائعة بسبب شبكة المحمول او ان الهاتف مغلق. توفر فودافون الخدمة بنوعين من الإشتراك. اشتراك شهري او اشتراك لكل مرة استعمال.

الإشتراك الشهري

سعر الخدمة 5 جنيهات في الشهر

يجدد الإشتراك تلقائياً

تعمل الخدمة تلقائياً

للإشتراك ارسل رسالة فارغة الى رقم 7777

او الإتصال برقم # 3*888*

او الإتصال برقم لإلغاء الخدمة اتصل على #31*888*

الدفع في كل مرة

تكلفتها 10 قروش لكل مرة

تعمل هذه الخدمة عند الطلب

عند الإشتراك بهذه الخدمة ستصلك رسالة اذا كانت هناك مكالمات فائتة

يمكنك الإشتراك في الخدمة عن طريق تحويل مكالماتك اذا كان الهاتف مشغولاً او غير متاح الى رقم 777

يمكنك معرفة الرسائل التي لم تصلك عن طريق الإتصال برقم #777* و ستصلك رسالة بها من اتصل بك

كول كيبر من Etisalat

Advertisements

هذه الخدمة من اتصالات لمعرفة من حاول الإتصال بك ايضاً. و بإسم كول كيبر Call Keeper من اتصالات. هذه الخدمة بإشتراك يومي. و تعطيك رسائل اضافية مجانية لأرقام اتصالات ايضاً كل يوم. اكمل القراءة للتفاصيل

تفاصيل خدمة كول كيبر

الخدمة متاحة لجميع الأنظمة

الخدمة بسعر 5 قروش في اليوم

الخدمة مجانية لأنظمة الفاتورة

تعطيك الخدمة 10 رسائل مجانية لأرقام اتصالات كل يوم

للإشتراك في الخدمة اتصل على #789*

خدمة حفظ المكالمات من Orange

هنا الخدمة تحت اسم خدمة “حفظ المكالمات” من الشركة الشهيرة Orange. تقدم الخدمة بإشتراك شهري و متاحة لجميع المستخدمين. و لجميع العملاء الأفراد من الشركة. للتفاصيل

تفاصيل خدمة حفظ المكالمات

بتكلفة 1.5 جنيه في الشهر

الخدمة مجانية لعملاء نظام ايجل

الخدمة تعمل اثناء التجوال

للإشتراك في الخدمة بالإتصال برقم 757 او برقم #757#

خدمة الإحتفاظ بالمكالمات من We

تقدم شركة We هذه الخدمة بنفس الإسم. لتستطيع الوصول الى اي مكالمة لم تصلك اثناء انقطاع هاتفك عن الشبكة او اثناء اغلاقه. تقدم شركة وي هذه الخدمة بشكل مجاني بدون اي تكاليف. طبعاً هذه الخدمة متاحة للجميع.

تفاصيل خدمة الإحتفاظ بالمكالمات