تكنولوجيا: جوجل تستعرض تفاصيل تشغيل ألعاب Stadia بدقة 4K على المتصفح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة جوجل بإستعراض أهم تفاصيل تشغيل وبث ألعاب Stadia بدقة 4K على المتصفح، وكيفية بث الألعاب بأفضل جودة عرض.

أطلقت شركة جوجل خدمة Stadia لبث الألعاب مؤخراً للمستخدمين على المتصفح، واليوم نشرت جوجل بعض التعليمات لتوجيه المستخدمين لكيفية تشغيل خدمة بث الألعاب، حيث يتطلب تشغيل الخدمة في البداية جهاز Chromebook أو جهاز حاسب بنظام Windows لدعم المستخدم في فك تشفير VP9، وأيضاً شاشة تدعم دقة عرض 4K لدعم تشغيل الألعاب بأعلى جودة عرض.

وتكشف تعليمات جوجل لتشغيل خدمة بث الألعاب Stadia على المتصفح عن عدم دعم الخدمة لأجهزة Mac، ويعود ذلك لرفض ابل تنسيق VP9 بسبب حقوق الملكية الفكرية، بينما تفضل ابل تنسيق AV1 الذي لا يحتاج إلى تصريح لحقوق الملكية الفكرية، لذا من الصعب دعم دقة عرض 4K.

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من جانب أخر أشار موقع 9to5Google أن ملحقات Stadia بلس غير الرسمية لكروم، يمكن أن تدعم 4K على أجهزة Mac، لتشغيل الألعاب بأعلى جودة على أجهزة iMac.

من جانب أخر تأتي Stadia ببعض القيود بعيداً عن فئة النظام المستخدم، حيث لا يتوفر في الوقت الحالي دعم HDR، ودعم 5.1 قنوات في الصوتيات، لذا لن تأتي الألعاب بتجربة صوتية وبصرية مميزة في البداية، أيضاً لن تدعم بعض العناوين مثل Doom Eternal التشغيل بدقة 4K.

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