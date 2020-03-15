تكنولوجيا: أول الصور الحية لهاتف MEIZU 17 بثقب للكاميرة الأمامية يعرض أيضاً شحن البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت اليوم أول الصور الحية لهاتف MEIZU 17 المرتقب، الذي يظهر بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الجانب الأيمن من الشاشة، ويدعم أيضاً عرض مستوى شحن البطارية في الهاتف.

تخطط شركة Meizu لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المميزة خلال الفترة القادمة، ولقد رصد بالفعل هاتف MEIZU 17 في العديد من التسريبات، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن صور حية للهاتف.

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أكدت شركة Meizu على خططها لإطلاق هاتف Meizu 17 5G في شهر أبريل المقبل، والذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 865، كما يأتي بشريحة مودم Snapdragon X55 5G، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Meizu 17 سيأتي بميزة دعم معايير Wi-Fi 6.

يذكر أن هاتف MEIZU 17 يعد أحد الإصدارات المميزة المنتظرة في السوق الصيني هذا العام، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد خلال الشهر المقبل.

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