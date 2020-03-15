شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم كورونا.. تشغيل 26 ألف محطة 5G فى بكين ووصول عدد المستخدمين إلى 800 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تكافح به الصين للقضاء على فيروس كورونا، أعلنت سلطات العاصمة الصينية بكين تشغيل 26 ألف محطة من محطات الجيل الخامس 5G مع وصول عدد المستخدمين لهذه التقنية إلى نحو 800 ألف عميل، وذكرت إدارة الاتصالات ببلدية بكين - فى بيان اليوم- أن حكومة البلدية نفذت العام الماضى سياسات لدعم صناعة الاتصالات من خلال خفض نفقات عمليات تشييد البنية التحتية للجيل الخامس.

وتتوقع الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يحقق تسويق الجيل الخامس فى الصين ناتجا إجماليا مباشرا قدره 10,6 تريليون يوان حوالى 5ر1 تريليون دولار فى الفترة من 2020 إلى 2025، بالإضافة إلى ناتج إجمالى غير مباشر يقدر بنحو 24,8 تريليون يوان، أى ما يعادل 3,53 تريليون دولار.

جدير بالذكر أعلنت لجنة الصحة الوطنية فى الصين يوم الخميس الماضى، أن البلاد تجاوزت ذروة تفشى وباء فيروس كورونا.

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وقال المتحدث الرسمى باسم لجنة الصحة الصينية، مى فنج، أن ذروة تفشى فيروس كورونا فى الصين قد انتهت، وأضاف فنج :" فى الوقت الحاضر، باستثناء ووهان، فى جميع مدن مقاطعة هوبى، لم يتم تسجيل أى حالة إصابة جديدة فى هذا الأسبوع، وتم الكشف عن سبع حالات جديدة خارج مقاطعة هوبى"، وتابع: "تشير هذه البيانات إلى أن ذروة تفشى فيروس كورونا فى الصين قد انتهت".

وقد غادرت آخر مريضة مصابة بمرض فيروس كورونا الجديد فى مقاطعة شانشى بشمالى الصين، المستشفى فى مدينة جينتشونج أمس السبت، بما يعنى خروج جميع المرضى المصابين بالفيروس من المستشفيات بعد شفائهم، حسبما جاء فى وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".