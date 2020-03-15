شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يدفع 20 مليون دولار لمحاربة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما يتصارع العالم مع فيروس كورونا الجديد، خصصت شركة فيس بوك 20 مليون دولار من التبرعات لمحاربة المرض، حيث عملت عملاق التواصل الاجتماعي مع مؤسسة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لبدء إنشاء صندوق الاستجابة للتضامن COVID-19، حيث يمكن لأي شخص أن يذهب للتبرع.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك في منشور على منصة وسائل التواصل الاجتماعي "إن فيس بوك يقدم ما يصل إلى 10 ملايين دولار من التبرعات، و100 ٪ من الأموال ستدعم بشكل مباشر لمنع واكتشاف والاستجابة لانتشار الفيروس حول العالم".

وأضاف: "سنوفر أيضًا 10 ملايين دولار لمؤسسة CDC، التي ستطلق حملة لجمع التبرعات في الأسابيع القليلة القادمة تركز على مكافحة تفشي المرض هنا في الولايات المتحدة"، وقالت شركة فيس بوك إنه ملتزم بتقديم 20 مليون دولار من التبرعات، وهو جزء من أرباحه الفصلية، لدعم جهود الإغاثة العالمية لفيروس كورنا.

وفقًا لتقرير نشرته TechCrunch، أعلن عملاق النقل الصيني DiDi Chuxing أمس الجمعة عن صندوق إغاثة خاص بقيمة 10 ملايين دولار للسائقين والسعاة في أسواقه الدولية، ومن بين عمالقة التكنولوجيا الآخرين، خصصت مايكروسوفت وأمازون هذا الأسبوع مليون دولار لكل من صندوق الاستجابة COVID-19، كذلك فلدعم جهود الإغاثة COVID-19، تبرع موظفو Google.org وGoogle بأكثر من مليون دولار.