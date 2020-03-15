شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 12 "إيموشن" الأكثر استخداما في التفاعل مع فيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، والأخبار المتعلقة به من وفيات وإصابات وطرق الوقاية منه الأكثر اهتمامًا في جميع دول العالم بعد تفشي الوباء القاتل في الكثير من دول آسيا وأوروبا وانتقاله مؤخرا إلى دول الشرق الأوسط والعالم العربي، وتحول الأمر أيضا إلى عالم السوشيال ميديا حيث أصبح كورونا الوسيلة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمناسبة انتقال الاهتمام بفيروس كورونا الجديد وأخباره على وسائل التواصل الاجتماعي دخلت الرموز التعبيرية المعروفة بـ"الإيموشن" على دائرة الاهتمام، حيث يعتمد الكثير من المستخدمين على إدراج الرموز التعبيرية للتعريف عن حالتهم الحالية أو لإبداء رأيهم في موضوع ما.



الايموشن الاكثر استخداما فى التفاعل مع كورونا

وقام موقع Emojipedia، وهو موقع متخصص في أخبار الرموز التعبيرية وتحديثاتها، بتحليل مجموعة من 12 رمزًا تعبيريًا متعلقًا بالصحة لمعرفة أيها أكثر ارتباطًا بمناقشات فيروس كورونا المخيف، ووجد الموقع أن أكثر الرموز التعبيرية شيوعًا في المناقشات كانت ???? (المعروفة باسم Face with Medical Mask) و (المعروفة باسم Microbe)، حيث ضمت القائمة الرموز التالية:

1. رمز القناع الطبي.

2. رمز الاشمئزاز.

3. رمز التقيؤ.

4. رمز العطس.

5. رمز ميزان الحرارة.

Advertisements

6. رمز ضمادة.

7. رمز سيارة الإسعاف.

8. رمز حبة الدواء.

9. رمز الحقنة.

10. رمز البكتيريا.

11. رمز الصابونة.

12. رمز الإسفنجة.

وعلق العالم السلوكي "بروني"، في Emojipedia "" قائلا: "لاحظنا أن رمز الميكروب ورمز الوجه الذي يستخدم القناع الطبي يشهدان زيادة ملحوظة في مشاهدات الصفحة بعد التغطية واسعة الانتشار لانتشار فيروس كورونا، ووجدنا أن نسبة كبيرة من التغريدات على تويتر التي تحتوي على هذين الرمزين كانت بالفعل مرتبطة بفيروس كورونا، 42% لرمز الميكروب و 36% لرمز القناع الطبي".

وتابع: "إن جميع الرموز التعبيرية الطبية الأخرى أشارت صراحةً إلى COVID-19 بنسبة 5% أو أقل من التغريدات، والتي أشارت إلى أن الرموز التعبيرية لوجه الميكروب والقناع الطبي هي الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا عند التحدث على الفيروس".