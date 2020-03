تسريب مواصفات هاتف Motorola Edge المرتقب

تستعد شركة (موتورولا) Motorola لإطلاق هاتف (موتورولا إيدج) Motorola Edge، وذلك بعد أن أطلقت العلامة التجارية مؤخرًا هاتف (موتورولا رازر) Motorola razr، وهو أول هواتفها الذكية القابلة للطي.

وركزت موتورولا في السنوات القليلة الماضية على صنع الهواتف الذكية بأسعار معقولة عبر أجهزة (Moto E) و (Moto G) و (Motorola One) مع مواصفات منخفضة أو متوسطة، ويبدو أن الشركة تتطلع بعد نجاحها الأخير إلى التنافس في فئة الهواتف الذكية المتميزة.

وكان المسرب الشهير إيفان بلاس (OnLeaks) قد أعطانا في أواخر شهر يناير نظرة أولية على هاتف (موتورولا إيدج بلس) Motorola Edge Plus الرائد، وظهرت الآن مجموعة من الصور والمواصفات الخاصة بالنسخة الأصغر (موتورولا إيدج) Motorola Edge.

وبحسب الصور المأخوذة من زوايا متعددة فإن الهاتف المرتقب يتمتع بشاشة منحنية بشكل حاد على كلا الجانبين من نوع (Waterfall)، وتركت موتورولا مساحة لزر الطاقة الفعلي وأزرار التحكم بالصوت، وهو نهج تصميمي مختلف عن (هواوي) Huawei و (فيفو) Vivo، لكنه مشابه لما فعلته (أوبو) OPPO مع هاتفها (Find X2 Pro).

وسيكون لدى (Motorola Edge) مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ميليمتر، وكشفت المعلومات أن الجهاز سيدعم التخزين القابل للتوسيع عبر فتحة بطاقة (microSD)، وهما ميزتان تختفيان بشكل متزايد على الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة والرائدة.

وجربت موتورولا جميع أنواع إعدادات الكاميرا في سلسلة (Motorola One)، بحيث يتميز (Motorola One Action) بعدسة واسعة الزاوية مثبتة بشكل عمودي، في حين يتميز (Motorola One Macro) بعدسة ماكرو مخصصة بدقة 2 ميجابيكسل، بينما يتميز (Motorola One Hyper) بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل.

كما يتميز (Motorola One Zoom) بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وعدسة عريضة الزاوية بدقة 16 ميجابيكسل وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل.

ويتميز (Motorola Edge) المرتقب بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وعدسة عريضة الزاوية بدقة 16 ميجابيكسل وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابيكسل، وتتراكب العدسات الثلاث عموديًا على الجانب الأيسر العلوي في الخلف، وإلى جواب الكاميرا الثلاثية، ستجد التركيز التلقائي بالليزر للهاتف وفلاش (LED) مزدوج.

وتحتوي الشاشة بقياس 6.67 إنشات وبدقة 2340×1080 بيكسل على ثقب واحد للكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجابيكسل، كما هناك الماسح الضوئي لبصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، والتي تأتي بمعدل تحديث بتردد 90 هيرتز.

ويسمح (Motorola Edge) للمستخدمين بالاختيار بين معدل التحديث القياسي 60 هيرتز ومعدل التحديث العالي 90 هيرتز، مع وجود ميزة وضع معدل التحديث التلقائي، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لعرض معدل التحديث الأمثل دائمًا.

ويحتوي الهاتف على مكبرات صوت مزدوجة للحصول على صوت ستيريو، بحيث يوجد مكبر صوت في الأعلى ومكبر صوت في الأسفل.

وتوضح المعلومات أن (Motorola Edge) يعمل بمعالج (Snapdragon 765) من كوالكوم، ويحتوي على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.