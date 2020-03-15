تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على أن هاتف Honor 30S يأتي بكاميرة رباعية وقدرة شحن 40W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي جاءت حول هاتف Honor 30S، على أن الشركة ستقدم هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W، مع إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، ورقاقة 5G جديدة.

تستعد شركة Honor للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Honor 30 في الصين في نهاية هذا الشهر، ولقد كشفت تسريبات مؤخراً عن بعض تفاصيل مواصفات Honor 30S المرتقب.

ينطلق هاتف Honor 30S قريباً بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، وذلك بفضل رقاقة معالج Kirin 820 التي تقدم من هواوي هذا العام لدعم الإصدارات المتوسطة بميزة الإتصال بشبكات 5G، كما أكدت التسريبات على أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W مع 10V و 4A، وذلك وفقاً لشهادة إعتماد الهاتف في 3C.

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أيضاً يأتي هاتف Honor 30S قريباً بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية بتصميم يحاكي هواتف V30، لكن مع تغيير في وحدة إضافية تأتي إلى أسفل الفلاش.

من جانب أخر يضم هاتف Honor 30S مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يظهر مستشعر أخر إلى جانب وحدة الكاميرة الرابعة في الجهة الخلفية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار وسلسلة هواتف Honor 30 في تسريبات جديدة أو في الإعلان الرسمي لاحقاً هذا الشهر.

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