تكنولوجيا: تقرير يكشف: شبكة 5G آمنة ولا تشكل مخاطر صحية

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فلم تجد اللجنة أي مخاطر للإصابة بالسرطان أو أمراض أخرى من التعرض للترددات المستخدمة في شبكات الجيل الخامس، بعد دراسة سبع سنوات من البيانات.
وقدمت اللجنة إرشادات جديدة لمصنعي الأجهزة حول أجزاء من الطيف الراديوي التي يمكن استخدامها لـ 5G، ولكن لا يتم تنفيذها من جانب أى شركات اتصالات في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقًا للمنظمة التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، فإن القواعد التي تم تنفيذها حديثًا ليست سوى مستوى حماية أعلى قليلاً من الإرشادات الحالية.
كما أن الحدود المفروضة على الجزء 6 جيجاهرتز من الطيف الترددي الذي يمكن أن تستخدمه شبكات المحمول هي "حدود أكثر تحفظًا" للإشعاع الصادر من الهواتف المحمولة.
ولن تتأثر أي من هواتف 5G المتوفرة حاليًا بالتغييرات الإرشادية لأنها تتوافق بالفعل مع القواعد، ويجب أن تمتثل جميع الهواتف المستقبلية.
وقال الدكتور إريك فان رونجن رئيس ICNIRP: "لقد درسنا أيضًا جميع أنواع التأثيرات الأخرى على سبيل المثال، ما إذا كانت موجات الراديو يمكن أن تؤدى إلى تطور السرطان في جسم الإنسان"، مضيفا "نجد أن الأدلة العلمية على ذلك ليست كافية لاستنتاج أن هناك بالفعل مثل هذا التأثير".
وقالت متحدثة باسم GSMA الهيئة المسئولة عن صناعة الاتصالات في المملكة المتحدة إن الإرشادات تثبت أن التكنولوجيا الحالية آمنة. وأطلقت جميع شركات الاتصالات الرئيسية في المملكة المتحدة شبكات 5G، مع أكثر من 100 موقع متصل بخدمة الجيل التالى.
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