الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الأحد بعد الموجة السئية التي تعرضت لها البلاد

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأحد، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع شبورة كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

ويسود الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة كثيفة صباحا، تصل لحد الضباب على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة.

فيما يسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما في جنوب الصعيد يكون مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

