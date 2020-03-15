شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جهاز أيفون 2020 سيمتلك نظام كاميرا ثلاثى الأبعاد جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض المصادر أن جهاز أيفون هذا العام سيحتوى على نظام كاميرا ثلاثي الأبعاد من شأنه أن يجعل الصور تظهر وكأنها خارجة عن مستوى الشاشة، وبحسب ما ورد يستخدم النظام الليزر لترتد "نبضات" الضوء من الأجسام وقياس مدى بعدها، وهي تقنية تعرف باسم وقت الطيران، يقترح التقرير أن التصميم سيوفر تأثيرات صور وفيديو جديدة، إلى جانب تحسين تجارب الواقع المعزز للهاتف الذكي، وهي ميزة من المقرر أن تطرحها أبل في التحديث المقبل لنظام iOS.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فظهرت أخبار عن كاميرا أبل ثلاثية الأبعاد لأول مرة في عام 2017، وفي العام نفسه، قدم عملاق التكنولوجيا براءة اختراع للتكنولوجيا.

وأشارت أبل في تسجيل براءات الاختراع الخاص بها إلى أن النظام يحتوي أيضًا على مصدر للضوء، مثل الليزر رقم 22، والذي يتم تشغيله بواسطة برنامج تشغيل ليزر لتوجيه شعاع ضوئي من خلال مصدر الطاقة الذى يشتمل عادة على عدسة حيوية.

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ويعد جواد نواصرة أحد المهندسين المعتمدين في براءة الاختراع، وله الفضل أيضًا في براءة اختراع أخرى ثلاثية الأبعاد بعنوان رسم خرائط لوقت الرحلة مع نمط مسح مرن.

ويوضح التقرير أن النظام يتضمن مستشعر صورة، والذي يكتسب صورة لمشهد، وماسح ضوئي، يتضمن جهاز إرسال بصري ينبعث سلسلة من النبضات الضوئية نحو المشهد، وجهاز استقبال بصري يستقبل النبضات الضوئية، ينعكس من المشهد ويولد مخرجات تدل على أوقات طيران النبضات.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة Fast Company، فقد تنفذ أبل أخيرًا خططها، وتقول المصادر أن الشركة ستشتري أشعة الليزر من شركة Lumentum ومقرها سان خوسيه، وهي نفس الشركة التي تزود الليزر حاليًا للكاميرا الأمامية ثلاثية الأبعاد لجهاز أيفون، ومع النظام الجديد، سيتمكن المستخدمون من تصوير مقاطع فيديو عالية التقنية باستخدام جهاز الأيفون أثناء التنقل.