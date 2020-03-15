شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يكشف عن تبويب "الاستكشاف" فى تطبيقه.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل ميزة جديدة لتطبيق يوتيوب التابع لها على الهواتف الذكية، الذى تم خلاله استبدال علامة التبويب "المحتوى" بعلامة التبويب الجديد "الاستكشاف"، حيث حصل تطبيق يوتيوب على نظامى تشغيل أندرويد وiOS، على تحديث جديد وفيه تم تغيير علامة التبويب "المحتوى" فى لوحة التنقل السفلية للتطبيق واستبدالها بعلامة التبويب الجديد "استكشاف"، والتى ستعرض بدورها مقاطع الفيديو الشائعة، مما سيتم عرض فيديوهات أكثر تنوعًا واختلافًا في المحتوى.

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وبحسب ما نشرته جوجل عبر مدونتها الرسمية، فقد يبدو هذا التبويب مألوفا بعض الشىء، أو ربما شاهده بعض المستخدمين بالفعل في تطبيق يوتيوب، ويعود السبب على أن الشركة قد اختبرته على مدار العامين الماضيين، والآن أصبح متاح وبشكل رسمي للجميع، أما بالنسبة للمستخدمين الذين كانوا لا يزالون يفضلون تبويب " المحتوي الرائج" فإن محتواها سيكون في صفحة في أعلى قسم "الاستكشاف" الجديد، وستبقى بعض مقاطع الفيديو الرائجة ظاهرة في المحتويات الافتراضية لعلامة التبويب "استكشاف".

ومن المنتظر أن تحصل هذه الوجهات أيضًا على مظهر محدث، وتخطط الشركة لإضافة المزيد منها مع مرور الوقت، وفي الوقت الحالى فإن هذه الإضافات متاحة حاليا لجميع مستخدمى أندرويد وiOS، مع ملاحظة أنه ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان التحديث مجرد تغيير من جهة الخادم، أم أن تحديث التطبيق مطلوب.