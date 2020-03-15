شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصممو خرائط النجوم يجمعون توقيعات على مذكرة ضد شركة SpaceX.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلب مجموعة من مصممى خرائط النجوم من الجمهور أن يسجلون اعتراضهم على مذكرة ضد شركة SpaceX، حيث يريد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، أن يطلق على الأقل 12000 قمر صناعي وفقا لمشروع Starlink للإنترنت الفضائى، وذلك في مدار منخفض ليغطي العالم بإنترنت عالي السرعة، لكن الخطة تسبب ضجة كبيرة بين علماء الفلك ومراقبي النجوم لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على مظهر سماء الليل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتأمل مجموعة Under Lucky Stars، في الحصول على 100000 توقيع على مدار الثلاثين يومًا المقبلة على المذكرة، التي ستقدم لخبراء السياسة والمسؤولين في البيت الأبيض لتحديد الخطوات التالية ضد مشروع الانترنت الفضائى لـSpaceX.

ووضع 1000 شخص أسماءهم على العريضة من أجل منع شركة SpaceX من تشوش سماء الليل مع التلوث الضوئي. ولم تكن هذه المجموعة هي الأولى التي تقدم شكاوى حول أقمار Starlink، فلقد أثار العلماء بالفعل مخاوف بشأن الـ 240 قمر صناعى فقط الموجود حاليًا في المدار.

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وتتمثل الأزمة الحقيقية في كوكبة من آلاف الأقمار الصناعية، مصممة لتوفير خدمة إنترنت عريضة النطاق منخفضة التكلفة من مدار أرضي منخفض.

وبينما كان الإنترنت عبر الأقمار الصناعية موجودًا منذ فترة، فقد عانى الأمر من الاتصالات الأقل كفاءة، لذلك كان التفكير في وضع الأقكار في مدار منخفض يوفر إنترنت عالي السرعة يشبه الكبل في جميع أنحاء العالم، ولكنه يهدد إطلالة سماء الليل.

وقال زولتان توث، مؤسس شركة Under Lucky Stars: "إن أزمة التلوث الصناعي الهائل لمصادر مياه الشرب في الستينيات دفعت قانون المياه النظيفة لعام 1972 وحفظت أثمن مواردنا، وبنفس المبدأ فإن الشركات بحاجة إلى حدود، ويجب إخبارهم أنهم لا يستطيعون التعامل مع كنوزنا المشتركة مثل أنهارنا وسماءنا الليلية كملكية خاصة بهم".