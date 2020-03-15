تكنولوجيا: مصممو خرائط النجوم يجمعون توقيعات على مذكرة ضد شركة SpaceX.. اعرف التفاصيل

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتأمل مجموعة Under Lucky Stars، في الحصول على 100000 توقيع على مدار الثلاثين يومًا المقبلة على المذكرة، التي ستقدم لخبراء السياسة والمسؤولين في البيت الأبيض لتحديد الخطوات التالية ضد مشروع الانترنت الفضائى لـSpaceX.
ووضع 1000 شخص أسماءهم على العريضة من أجل منع شركة SpaceX من تشوش سماء الليل مع التلوث الضوئي. ولم تكن هذه المجموعة هي الأولى التي تقدم شكاوى حول أقمار Starlink، فلقد أثار العلماء بالفعل مخاوف بشأن الـ 240 قمر صناعى فقط الموجود حاليًا في المدار.
وتتمثل الأزمة الحقيقية في كوكبة من آلاف الأقمار الصناعية، مصممة لتوفير خدمة إنترنت عريضة النطاق منخفضة التكلفة من مدار أرضي منخفض.
وبينما كان الإنترنت عبر الأقمار الصناعية موجودًا منذ فترة، فقد عانى الأمر من الاتصالات الأقل كفاءة، لذلك كان التفكير في وضع الأقكار في مدار منخفض يوفر إنترنت عالي السرعة يشبه الكبل في جميع أنحاء العالم، ولكنه يهدد إطلالة سماء الليل.
وقال زولتان توث، مؤسس شركة Under Lucky Stars: "إن أزمة التلوث الصناعي الهائل لمصادر مياه الشرب في الستينيات دفعت قانون المياه النظيفة لعام 1972 وحفظت أثمن مواردنا، وبنفس المبدأ فإن الشركات بحاجة إلى حدود، ويجب إخبارهم أنهم لا يستطيعون التعامل مع كنوزنا المشتركة مثل أنهارنا وسماءنا الليلية كملكية خاصة بهم".
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