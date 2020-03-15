شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل بيع أول جهاز كمبيوتر لأبل فى مزاد مقابل نصف مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن عرض واحد من أول أجهزة الكمبيوتر لشركة أبل أمرا عاديا بل إن الجميع انتظروا النتيجة مع توقعات ببيعه بما يزيد عن 300 ألف دولار، ولكن هذا الجهاز النادر Apple-1 كامل الوظائف، الذى تم إطلاقه بواسطة ستيف جوبز وستيف وزنياك في عام 1976، وصل سعره إلى 458،711 دولارًا فى المزاد ببوسطن، وفيما يلي نعرض مجموعة من المعلومات عن هذا الجهاز وما تم بيعه خلال المزاد كما يلى:

- إلى جانب المنتج الرائد شهد المزاد أيضًا بيع مجموعة لمهندس تصميم منتجات أبل Jerry Manock.

- تحتوى المجموعة على Macintosh PowerBook موقعًا من جانب ستيف جوبز الذي تم بيعه مقابل 12،671 دولارًا.

- كما تضم شعار آبل النيون والذى تم بيعه مقابل 1.915 دولارًا.

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- وفي الوقت نفسه، تم بيع ساعة من الحملة الإعلانية الشهيرة للعلامة التجارية مقابل 1375 دولارًا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمزاد، Bobby Livingston: "إن Apple-1 ليس فقط أعجوبة الحوسبة المبكرة، ولكنه المنتج الذي أطلق ما هي اليوم واحدة من أكثر الشركات قيمة ونجاحًا في العالم".

وتم تصميم Apple-1 في الأصل كطقم ليتم بيعه لهواة الإلكترونيات، ومع ذلك، أصبحت الآلة واحدة من أول أجهزة الكمبيوتر، وفي المجموع، تم إنتاج حوالي 200 آلة Apple-1، باع منها جوبز وفوزنياك ما مجموعه 175.

كما تم شراء هذا الجهاز الخاص من جانب متجر الكمبيوتر في غرب ميشيجان SoftWarehouse في الثمانينيات، كجزء من التجارة لآلة IBM، وعرضت لاحقًا في المتجر في حالة عرض مخصصة قبل أن ينتهي بها المطاف في حالة التخزين.

فيما تم ترميم الوحدة في العام الماضي على يد الخبير Corey Cohen وعرضها في مهرجان 2019 للكمبيوتر في ويست في كاليفورنيا، فإن الماكينة تعمل بكامل طاقتها ويمكن تشغيلها لمدة ثماني ساعات دون أي عيوب.