شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة جديدة تواجه شركة أمازون بسبب فيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب فيروس كورونا في انتشار السرقة الأدبية على موقع أمازون، حيث يبيع مؤلفون كتبًا عن الوباء مسروقة في الأساس من من المقالات الإخبارية والمدونات الشائعة، فمع انتشار فيروس (COVID-19) فى جميع أنحاء العالم بسرعة مقلقة، توافد سارقى النصوص إلى أمازون في محاولة لجني الأموال من الوباء.

ووفقا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانية فاستضافت شركة أمازون عبر الإنترنت مجموعة من الكتب التي تقدم المساعدة في شرح وباء كورونا من خلال نسخ أجزاء كبيرة من النصوص ولصقها من مواقع إخبارية ومدونات أخرى.

وكتب هذه الكتب بشكل متكرر من جانب مؤلفين يبدو أنه ليس لديهم تاريخ نشر سابق، ولا مواقع شخصية، ولا وجود لهم على الإنترنت من أي نوع.

Advertisements

ولعل أحد هذه الكتب هو "فيروس كورونا.. كل ما تحتاج إلى معرفته وكيفية حماية عائلتك منه" بقلم جيرال ليم وانج، وهو كتيب من 31 صفحة بدا أنه تم سرقته بشكل كبير، وبالتالي تمت إزالته من أمازون في 9 مارس الماضى، إلا أنه بعد ذلك بوقت قصير، ظهر كتاب آخر له وصف منتج مطابق تقريبًا باعتباره أفضل نتيجة بحث لـ "فيروس كورونا" على أمازون، بعنوان "كل ما تحتاج إلى معرفته عن فيروس ووهان كورونا وكيفية منعه" بقلم ريتشارد جيه بيلي.

واكتشف الموقع سرقة نص الكتاب بالكامل تقريبًا من مصادر أخرى، حيث كان الفصلان الأولان عبارة عن نسخ حرفي لقصة أخبار إن بي سي بقلم إريكا إدواردز وسارة ج.ميلر تشرح أساسيات الفيروس. ويبدو أنه تم نسخ الفصول اللاحقة ولصقها من موقع ويب لخدمة ولاية كاليفورنيا، مدونة China Law، و The Guardian.

وتقول شركة أمازون إنها تبذل قصارى جهدها لمراقبة ملاحظات العملاء وإزالة القوائم التي تنتهك سياساتهم. وقال المتحدث باسم أمازون: "تحتفظ الشركة بإرشادات المحتوى للكتب التي تبيعها، ونواصل تقييم الكتالوج الخاص بنا، والاستماع إلى ملاحظات العملاء". وأضاف: "لقد طلبنا دائمًا من البائعين والمؤلفين والناشرين تقديم معلومات دقيقة عن صفحات تفاصيل المنتج، ونزيل تلك التي تنتهك سياساتنا".