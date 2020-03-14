تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتفها منخفض التكلفة Galaxy A11 بتصميم ثقب الشاشة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري عن هاتف Galaxy A11 على موقعها الرسمي مؤخراً بتصميم ثقب الشاشة، والذي يأتي في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.
يتميز هاتف Galaxy A11 بشاشة LCD بحجم 6.4 إنش، وبدقة عرض 720 في 1560 بيكسل، كما يتميز بتصميم ثقب الشاشة مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 للكاميرة الأمامية.
أيضاً يأتي هاتف Galaxy A11 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل في فتحة عدسات f/2.2، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.
كما يأتي هاتف Galaxy A11 بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويتميز بقياسات 161.4 في 76.3 في 8 مم، مع وزن 177 جرام، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم من البلاستيك في الجهة الخلفية.
هاتف Galaxy A11 يضم معالج ثماني الأنوية بسرعة 1.8 GHz، كما يتميز بذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يتميز بقدرة بطارية 4000 mAh، أيضاً يدعم الهاتف الشحن بقدرة 15W، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأبيض، والأسود، الأزرق إلى جانب اللون الأحمر.
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