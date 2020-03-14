سامسونج تصدر تحديث Android 10 لثلاثة هواتف ذكية جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0 لهاتفين ذكيين هذا الشهر، وهما Galaxy M40 و Galaxy A70s. هذا العدد إرتفع الآن ليصل إلى خمسة نظرًا لأن الشركة الكورية الجنوبية بدأت الآن بإصدار تحديث Android 10 لثلاثة هواتف ذكية إضافية، وهي Galaxy A6 2018 و Galaxy A7 2018 و Galaxy A80.

بالنسبة لتحديث Android 10 الخاص بالهاتف Galaxy A7 2018، فهو يحمل البنية رقم A750FXXU4CTBC ويبلغ حجمه 1.3GB، في حين يحمل تحديث Android 10 للهاتف Galaxy A6 2018 البنية رقم A600FNXXU5CTB9، وتحديث Android 10 للهاتف Galaxy A80 البنية رقم A805FXXU4BTC3.

تحديث Android 10 الرسمي والمستقر لهذه الهواتف الذكية الثلاثة يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية الأحدث من شركة جوجل.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.