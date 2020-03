Oppo تؤكد قدوم Oppo Watch للأسواق الأوروبية والعالمية في وقت لاحق من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo عن ساعتها الذكية الأولى Oppo Watch في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبالضبط في نفس الحدث الذي أعلنت فيه عن الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo find X2 Pro. وأعلنت شركة Oppo آنذاك أنه سيتم إطلاقه هذه الساعة الذكية في الصين إبتداء من 24 مارس من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأسواق الأخرى.

حسنًا، اليوم قرر نائب رئيس شركة Oppo، السيد Brian Shen الظهور ليؤكد لنا أنه سيتم إطلاق الساعة الذكية Oppo Watch بالفعل على الصعيد العالمي وأن البلدان الأوروبية ستحصل عليها في وقت لاحق من هذا العام من دون تقديم إطار زمني محدد.

للتذكير، هذه الساعة الذكية الجديدة من شركة Oppo تضم شاشة AMOLED منحنية الطرفين تمتاز بكثافة بكسلات تبلغ 326 بكسل في كل إنش وتدعم 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3. هذه الساعة الذكية متوفرة بحجمين، وهما 1.6 إنش و1.9 إنش. تمتاز هذه الساعة الذكية بهيكل مصنوع من الألومنيوم وتضم زرين للتنقل في الواجهة.

يمكن للساعة الذكية Oppo Watch تتبع مجموعة واسعة من التمارين الرياضية ونومك ومعدل ضربات القلب، وهي توفر كذلك ميزة التخطيط الكهربائي للقلب والتي ليست شائعة بعد في الساعات الذكية. وإلى جانب كل ذلك، فقد تم تصميم هذه الساعة الذكية لتكون قادرة على مُقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا.

Oppo Watch مُزودة بالمعالج الأساسي Snapdragon Wear 2500 وبالمعالج المساعد Apollo 3. وفيما يخص البرمجيات، فقد تم تزويد هذه الساعة الذكية الجديدة كما قلنا سابقًا بنظام WearOS وبواجهة ColorOS التابعة لشركة Oppo. لا توجد فتحة لبطاقة SIM، ولكن تقنية eSIM تسمح لـ Oppo Watch بتحقيق الإستقلالية الكاملة عن هاتفك الذكي إذا كنت عميلاً لدى إحدى شركات الإتصالات التي تدعم هذه التكنولوجيا.

قامت شركة Oppo كذلك بتزويد ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch بتقنية الشحن السريع Oppo VOOC والتي تسمح بشحن 50 في المئة من البطارية في غضون 17 دقيقة فقط. إعتمادًا على المهمة المرغوب إنجازها، يمكن للساعة التبديل بين المعالج Snapdragon Wear 200 والمعالج المساعد Apollo 3 من أجل إطالة عمر البطارية. وتقول شركة Oppo أن عملية شحن واحدة تكفي لمنحك 40 ساعة من الإستخدام العادي في حين يقوم وضع توفير الطاقة بتمديد تلك المدة إلى 21 يومًا.

قبل الختام نود أن نشير إلى أن النسخة التي يبلغ قطرها 46 ملمتر ستُكلف ما يُعادل 288 دولار أمريكي، بينما ستُكلف النسخة التي يبلغ قطرها 41 ملمتر ما يُعادل 215 دولار أمريكي.

On the China release of OPPO Watch Series, each model is equipped with esim to make calls. For the price I think this is great value for the user.



Users will have to stay tuned for our global launch, there will be a separate launch in western Europe later on this year. 👀 https://t.co/nD9lFYBBAj