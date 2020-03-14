الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتحذر من فترة الصباح

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس، الأحد، مستقر باستثناء شبورة كثيفة صباحًا على بعض المناطق، حيث تشهد البلاد شبورة صباحًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وشهدت البلاد، الخميس والجمعة، برق ورعد، وسقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، وصلت حد السيول على بعض المناطق، تأثرا بموجة الأحوال الجوية التي تتعرض لها مصر والمعروفة بمنخفض التنين.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "الطقس مائل للدفء نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء".

وتابعت الهيئة: "الرياح خفيفة على جنوب الصعيد، خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على بعض محافظات ومدن مصر:

القاهرة «14– 23»

الإسكندرية «14– 22»

قنا «14- 25»

الأقصر «15- 27»

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أسوان «17– 28»

موعد تحسن حالة الطقس

من جانبه، كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، أنه بداية من مساء السبت يبدأ تحسن نسبي في حالة الجو، ولكن مع استمرار فرص الأمطار بالجمهورية تكون من خفيفة لمتوسطة، وتهدأ نشاط الرياح، ومع بداية يوم الأحد تنتهى فرص الأمطار على كافة الأنحاء بالجمهورية .

موجة سيئة

وتشهد الشوارع المصرية خلال الأيام الماضية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووصفتها بالأقوى هذا العام.

وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020 إلى السبت 14 مارس 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظـر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً مـن يـوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس حيث تســقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدى إلى إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفـاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتباراً من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السـبت الموافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.