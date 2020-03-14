فيسبوك تقرر إيقاف تطبيق الواقع المعزز MSQRD

قالت شركة فيسبوك أمس الجمعة: إنها تعتزم إغلاق تطبيق MSQRD المخصص لإضافة تأثيرات الواقع المعزز إلى الوجوه، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل القادم.

وذكرت عملاقة التواصل الاجتماعي في منشور عبر الصفحة الرسمية للتطبيق في شبكتها الاجتماعية أنه اعتبارًا من 13 نيسان/ أبريل 2020 سيُزال تطبيق MSQRD من متجري (آب ستور)، و(جوجل بلاي).

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وكانت فيسبوك قد اشترت تطبيق MSQRD في عام 2016، ومنذئذ أدى تطبيق الواقع المعزز دورًا محوريًا في تعزيز قدرات فيسبوك في تطوير أدوات فيديو الواقع المعزز وصوره. وكان من بين تلك الأدوات تطبيق Spark AR الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء مرشحات مخصصة للوجه يمكن استخدامها في تطبيقي فيسبوك وإنستاجرام.

ووفق ما أفاد موقع Business Insider، فإن فيسبوك وعدت بُعيد الاستحواذ على MSQRD بإبقائه تطبيقًا مستقلًا، والاستمرار في إطلاق التحديثات، ولكن الشركة توقفت عن دعم التطبيق نهاية عام 2016.