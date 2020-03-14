شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعرف مصير الرحلة الصينية إلى المريخ في ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط الصين لإطلاق أول رحلة فضائية لها إلى كوكب المريخ، وذلك في شهر يوليو المقبل، لكن ظهور فيروس كورونا ألقى بظلاله على مختلف الأنشطة في البلاد، فيما سنت السلطات الصينية عدداً من التدابير تمثلت في فرض قيود على السفر وشملت الحجر الصحي لمكافحة الوباء الذي ظهرعلى أراضيها، وتحديداً في مدينة ووهان، وذلك بحسب موقع الرؤية الإماراتى.

وقد يطال هذا موظفي الوكالات الفضائية ويؤثر على تلك المخططات، إذا بات مصير الرحلة إلى الكوكب الأحمر مجهولاً بسبب فيروس كورونا، لكن الأنباء السارة التي نشرتها الحكومة الصينية بخصوص احتواء المرض قد تعيد الأمور إلى مسارها، والجدير بالذكر أن مركز إطلاق الأقمارالصناعية في شيتشانغ في إقليم سيشوان قد استأنف أعماله، وبالتالي بات من المرجح أن يسير العمل على رحلة المريخ المقررة الصيف القادم دون أي مشاكل.

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على جانب أخر أعلن بافل فلاسوف، رئيس مركز إعداد رواد الفضاء الروسي، أنه بالرغم من أن الرواد يتواصلون مع عدد محدد من الناس، فقد اتخذ الأطباء تدابير وقائية لحمايتهم، وكان فلاسوف قد أعلن في تصريح سابق لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن رواد الفضاء الذين سيتوجهون إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 9 أبريل المقبل، اضطروا للتخلي عن عدد من المراسم التقليدية المتبعة قبل عملية الإطلاق، لتجنب إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال "اتخذت تدابيرإضافية، حيث يقيس الطبيب المختص درجة حرارة كل من يأتي إلى مركز إعداد الرواد، ويعقم أياديهم، مع أن رواد الفضاء في المركز وفي بايكونورهم خلف حاجززجاجي"، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.