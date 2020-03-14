شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك معرفة من يتجسس على حساب Gmail الخاص بك..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتقدم جوجل خيار تسجيل الخروج من الأجهزة التي لم تعد تستخدمها، أوتساعدك على تأمين حسابك إذا رأيت جهازا غير مألوف.

- كيفية التحقق من مكان تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل:

أولا، انتقل إلى حساب جوجل الخاص وانقر على صورة ملفك الشخصي، حيث يجب أن ترى الخيارالمسمى "إدارة حساب جوجل"، لتصل إلى خيار "الأمان".

وفي قسم "الأمان"، انتقل إلى خيار"أجهزتك" وانقرعلى "إدارة الأجهزة".وهنا ستتمكن من معرفة مكان تسجيل دخولك حاليا ووقت وتاريخ ومكان استخدام حسابك.

Advertisements

- كيفية التحقق من مكان تسجيل الخروج مؤخرا: ستحتاج إلى اتباع الخطوات نفسها بالضبط المذكورة أعلاه، حتى تقوم بالنقر فوق "إدارة الأجهزة".

وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلة، ستحتاج بعد ذلك إلى التمريرلأسفل إلى "أين قمت بتسجيل الخروج"، وستظهر أمامك الأجهزة التي قام حساب جوجل بتسجيل الخروج منها خلال آخر 28 يوما.

ولتسجيل الخروج من حساب جوجل الخاص، من جهاز لم تعد تستخدمه، ستحتاج إلى اتباع الخطوات المذكورة أعلاه حتى مرحلة "إدارة الأجهزة".

وبمجرد رؤية الجهاز الذي تريد تسجيل الخروج منه، حدده ببساطة وانقر فوق "تسجيل الخروج".

- كيفية تأمين حساب جوجل الخاص بك ضد جهاز غير مألوف كما هو الحال مع الخطوات أعلاه، ستحتاج إلى الوصول إلى قسم "إدارة الأجهزة" ثم يمكنك النقر فوق "عدم التعرف على جهاز".

وسيُتاح لك بعد ذلك خيار تغيير كلمة المرور، وإذا قمت بذلك، فسيتم تسجيل خروجك من جميع الأجهزة بخلاف الجهاز الذي استخدمته لإنشاء كلمة مرور جديدة.