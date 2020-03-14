تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان عن أول إصداراتها من الساعات الذكية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للمنافسة في سوق الساعات الذكية قريباً، حيث أكدت أحدث التسريبات على خطط الشركة للإعلان عن أول إصداراتها من الساعات الذكية.

قامت شركة Realme مؤخراً بإعتماد ساعتها الذكية في IMDA، بعد أن حصلت الساعة الذكية على شهادة BIS في الهند خلال الفترة الماضية، كما رصدت الساعة الذكية في إندونسيا بنموذج رقم RMA183.

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لا تكشف التسريبات عن الكثير من مواصفات ساعة Realme الذكية المرتقبة، إلا أن تسريبات IMDA كشفت عن دعم الساعة الذكية للإستهلاك المنخفض للطاقة.

ولقد كشف Madhav Sheth الرئيس التنفيذي لشركة Realme في وقت سابق، عن خطط الشركة لإطلاق ساعتها الذكية، كما نشرت الشركة مقطع فيديو تشويقي يقدم اللمحات الأولى لتصميم الساعة الذكية، كما قدم لمحات عن جهاز تلفاز للشركة مع buds air من بين منتجات أخرى للشركة.

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