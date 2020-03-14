سامسونج بدأت بإصدار تحديث جديد لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للنسخ العالمية المزودة بالمعالج Exynos 990 من Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra.

هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم G98xFXXU1ATC1 ويبلغ حجمه 150 ميغابايت. للآسف سجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث غير متوفر لدينا حاليًا، ولكننا نعلم بأن هذا التحديث يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر مارس، ويقوم بتحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل، فضلا عن تحسين وإصلاح بعض الميزات. هذا التحديث متوفر حاليًا في الهند، ولكن من المفترض أن يصل هذا التحديث لبقية ملاك هواتف Galaxy S20 Series في جميع أنحاء العالم في المستقبل القريب.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.