ظهور المزيد من المعلومات حول أسعار سلسلة هواتف Huawei P40 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إقتراب موعد إطلاق سلسلة هواتف Huawei P40 Series، أصبحت الشائعات أكثر تفصيلاً وتواترًا. بالأمس فقط، حصلنا على تسريب يكشف لنا عن الأسعار المحتملة للهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro، والآن نحن هنا مع إشاعة جديدة تتحدث أيضًا عن الهاتف Huawei P40 Premium Edition.
ومن المثير للإهتمام أن هناك بعض التناقض بين أسعار الأمس والأسعار التي تم ذكرها الآن، على الأقل في حالة الهاتف Huawei P40 العادي. يقول التسريب الجديد أن الهاتف Huawei P40 سيكلف من 799 يورو إلى 899 يورو إعتمادًا على النسخة المختارة، في حين سيُكلف الهاتف Huawei P40 Pro من 999 يورو إلى 1099 يورو، والهاتف Huawei P40 Premium Edition من 1199 يورو إلى 1299 يورو.
هذا التسريب الجديد كشف لنا أن فارق السعر من بلد إلى آخر سيتراوح بين 50 إلى 100 يورو. هذا أمر مسلم به ولكن لا يمكننا إلا أن نفترض بأن هذه الأسعار مخصصة للسوق الأوروبي لأنها مُدرجة باليورو.
P40 799-899€— Teme (特米) (@RODENT950) March 11, 2020
P40 pro 999-1099€
P40 Pro PE 1199- 1299€
Prices vary by country +-50-100€
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