OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro سيصلان يوم 15 أبريل، والهاتف OnePlus 8 Lite يخضع للتأخير

فاطمة أيت طالب - دبي - يٌقال أن شركة OnePlus ستعقد حدثًا في منتصف شهر أبريل المقبل للكشف عن هواتفها الرائدة الجديدة، ونقصد هنا كل من OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro. سيتم عقد هذا الحدث عبر الإنترنت فقط بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي تسبب أيضًا في تأخير عملية التطوير، فالشركة الصينية كانت تخطط في الأصل للإعلان عن هذين الهاتفين في منتصف شهر مارس الجاري، على الأقل وفقا لمعلومات تم التوصل بها من مصادر داخل الشركة نفسها.

يبدو أن الهاتف OnePlus 8 Lite هو الأكثر تضررًا. هذا هو أول هاتف من شركة OnePlus لا يستخدم معالج Snapdragon، فهو سيستخدم بدلاً من ذلك المعالج MediaTek Dimensity. من المقرر أن يُكلف الهاتف OnePlus 8 Lite حوالي 400 جنيه إسترليني عند الإطلاق، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار الآن أنه تم تأجيل إطلاق هذا الهاتف لعدة أشهر.

الوضع مع الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro غير واضح أيضًا. سيتم الإعلان عنهما بعد شهر من الآن، ولكن يبقى أن نرى متى سيكونا متاحين للمستهلكين لأن ذلك يعتمد على مدى السرعة التي ستعود بها مرافق التصنيع في الصين إلى سير العمل العادي.

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نحن نعلم أنهما سيستخدمان المعالج Snapdragon 865، وشاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وثلاث كاميرات جديدة في الخلف، وربما حتى ميزة الشحن اللاسلكي التي تجنب شركة OnePlus وضعها في هواتفها الذكية لسنوات عديدة.