شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطور موقع إلكتروني لمساعدة الأشخاص على مواجهة كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تطورموقع إلكتروني تجريبي يجري تطويره من قبل قسم أخر في شركة Alphabet، الشركة الأم لجوجل، بحيث سيكون موقع الويب قادرًا على توجيه الأشخاص إلى مرافق الاختبارفي منطقة خليج سان فرانسيسكو فقط، حيث نشر حساب جوجل الرسمي على منصة تويتر بيانًا من Verily"، وهي شركة تكنولوجيا رعاية صحية مملوكة لشركة Alphabet تقول: نطور أداة للمساعدة في فرز الأفراد لاختبار (Covid-19)، وما تزال (Verily) في المراحل الأولى من التطوير.

وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فأضاف البيان:"تخطط (Verily) لبدء الاختبار في منطقة خليج سان فرانسيسكو، على أمل التوسع على نطاق أوسع بمرور الوقت، ونحن نقدر دعم المسؤولين الحكوميين وشركاء الصناعة، ونشكر مهندسي جوجل الذين تطوعوا ليكونوا جزءًا من هذا الجهد".

وقالت Carolyn Wang، مديرة الاتصالات بشركة (Verily): "يهدف الموقع في البداية إلى تقييم احتياجات الاختبار للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، بدلاً من عامة الناس"، وأوضحت "وانج" أن الأداة ستكون قادرة على توجيه الأشخاص إلى المواقع التجريبية للاختبار في منطقة خليج سان فرانسيسكو فقط، على أمل توسيع مجالها بمرور الوقت خارج ولاية كاليفورنيا.

ومن المفترض أن يصبح موقع الفرز موجودًا في غضون بضعة أيام، وستتم استضافته في (Project Baseline)، وهو موقع (Verily) على الويب حيث يمكن للأشخاص الاشتراك للمشاركة في التجارب السريرية، ويحتوي (Project Baseline) على أدوات ضرورية معينة مثل اتفاقية الموافقة.