شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تخلى بيل جيتس عن منصبه بمايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر "بيل جيتس" مؤسس شركة مايكروسوفت عملاق أنظمة التشغيل التنحى عن مجلس إدارة مايكروسوفت للتركيز على الأعمال الخيرية، حيث قال الملياردير أنه يخطط لتخصيص مزيد من الوقت للصحة والتعليم وتغير المناخ في العالم، إذ يشغل حاليا منصب الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس للأعمال الخيرية، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه:

- أسس شركة مايكروسوفت مع بول آلان فى عام 1975، ويملك أكبر نصيب فردي من أسهمها.

- شغل منصب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت حتى 2000 ومنذ ذلك الحين قلص مشاركته بها.

- انسحب من دوره اليومي في مايكروسوفت في 2008 وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة حتى عام 2014.

- أدرجت مجلة فوربس جيتس كثاني أغنى رجل في العالم بعد جيف بيزوس، بثروة صافية تبلغ 103.6 مليار دولار

- تخلى جيتس عن مقعده في مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي، التكتل الذي يرأسه الملياردير وارن بافيت.

- قال جيتس إنه يخطط لتخصيص مزيد من الوقت لمؤسسته مع زوجته ميليندا.

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- سيستمر في دوره كمستشار تكنولوجي للرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا وقادة الشركة الآخرين.

- سيواصل بيل جيتس مشاركته في قيادة مايكروسوفت

- قال جيتس إن الشركة "ستكون دائمًا جزءًا مهمًا من عمل حياتي" وسيستمر في المشاركة في قيادتها.

- علق جيتس على التنحي وقال:"لقد اتخذت قرار التنحي من كل من المجالس العامة التي أعمل فيها – مايكروسوفت وBerkshire Hathaway - لتخصيص مزيد من الوقت للأولويات الخيرية بما في ذلك الصحة العالمية والتنمية والتعليم ومشاركتي المتزايدة في معالجة المناخ يتغيرون.

- توقع بيل جيس كارثة كورونا قبل خمس سنوات، حيث قال:" "إذا كان هناك أي شيء سوف يقتل أكثر من 10 ملايين شخص، فى العقود القليلة القادمة، من المرجح أنه سيكون فيروس شديد العدوى، بدلًا من الحرب

- أما هدف جيتس المستقبلي فقال عنه:"إنني أتطلع إلى هذه المرحلة التالية كفرصة للحفاظ على الصداقات والشراكات التي كانت تعنيني أكثر، والاستمرار في المساهمة في شركتين أفخر بهما بشكل لا يصدق، وأعطي الأولوية بشكل فعال لالتزامي بالتعامل مع بعض العالم أصعب التحديات ".

- قال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: "لقد كان شرفًا وامتيازًا هائلين أن أعمل معها وتعلمنا من بيل على مر السنين".