شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقرر عقد مؤتمرها للمطورين WWDC 2020 "أون لاين" لتفادي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل أنها ستعقد مؤتمرها العالمي للمطورين 2020 WWDC بشكل افتراضي من خلال البث المباشرعبر الإنترنت، وذلك من مركزمؤتمرات سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال شهر يونيو القادم، فيما قالت الشركة في بيانها حول هذه الخطوة أن الوضع الصحي الحالي تطلب توفير نمطاً جديد لعقد مؤتمرالمطورين العالمي 2020 WWDC وذلك بوضع برنامج كامل لفقرات المؤتمر والتى ستتم من خلال البث المباشر مما سيوفر فرصة كبيرة أيضاً لخوص كامل المطورين حول العالم هذه التجربة الجديدة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أشار نائب مدير التسويق العالمي للشركة Phil Schiller بأنهم سيقومون بمشاركة المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الحدث خلال الأسابيع القادمة، فيما لم يكن هذا الأمر مفاجئ بشكل كبير، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، وإعلان منظمة الصحة العالمية بكونه أصبح وباء عالمي، وسط تفشيه بشكل كبير في وسط القارة الأوروبية وداخل الحدود الإيطالية على وجه الخصوص.

وقد أدى تفشي فيروس كورونا إلى إلغاء الكثير من المؤتمرات والمعارض السنوية حتى الآن، ولقد تحولت الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى الإعلان عن الإصدارات الجديدة عبر شبكة الإنترنت، فيما لم تكشف أبل عن موعد محدد خلال شهر يونيو لعقد مؤتمرها حتى الآن، وكانت أبل قد خططت سابقاً لعقد مؤتمر المطورين في سان خوسيه، وكنتيجة لإلغاء الحدث وعقد المؤتمر على شبكة الإنترنت قررت أبل التبرع بمليون دولار لمنظمات سان خوسيه هذا العام.

ومن المتوقع أن تقدم أبل خلال الحدث تفاصيل عن مميزات الإصدارات الجديد من أنظمة التشغيل iOS، وMacOS، وtvOS، وأيضاً watchOS، ولقد استعرضت التسريبات مؤخراً بعض من مميزات iOS 14 الذي يستهدف هذا العام تطوير تطبيق اللياقة البدنية، مع واجهة برمجية جديدة تعرف ب “PencilKit” لدعم إدراك كتابة اليد، مع مميزات جديدة في تطبيق iMessages.