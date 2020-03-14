شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما عدا الصين.. أبل تغلق جميع متاجرها حول العالم حتى 27 مارس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك فى رسالة نُشرت على موقع الشركة، أن أبل قررت أن تغلق مؤقتًا جميع متاجر التجزئة التابعة لها "فى سوق الولايات المتحدة والأسواق الأخرى خارج الصين" حتى 27 مارس، وقد علق "كوك" أن "الطريقة الأكثر فعالية لتقليل مخاطر انتقال الفيروس هي تقليل الكثافة وزيادة المسافة الاجتماعية، ونحن ملتزمون بتقديم خدمة استثنائية لعملائنا.".

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد أكدت أبل استمرار عمل متجر الشركة على شبكة الإنترنت في خدمة المستخدمين، على أن تبدأ أبل بإغلاق متاجرها الرسمية في سوق الولايات المتحدة ومن ثم الأسواق العالمية، كما أكدت أبل على التزامها بدفع رواتب الموظفين المتضررين من إغلاق المتاجر.

كما أكدت أبل أن صفحة الدعم الخاصة بها ستكون متاحة لدعم المستخدمين، كما أشارت أبل في بيانها الرسمي على أن انتشار فيروس COVID-19 يدفع الشركة إلى القيام بدورها لدعم الموظفين وعملاء الشركة.

جدير بالذكر أن شركة أبل قد أعادت فتح متاجر الشركة في الصين أمس، والتى قد تم إغلاقها خلال الفترة الماضية، وبلغت "تبرعات أبل" المخصصة لـ COVID-19 خمسة عشر مليون دولار، وفقًا لكوك، ستقوم الشركة "بمطابقة تبرعات موظفينا بين شخصين مقابل واحد لدعم جهود استجابة COVID-19 محليًا ووطنيًا ودوليًا"، ومثل الشركات الكبيرة الأخرى التي لها حضور عالمي، تشجع أبل الموظفين بشدة على العمل من المنزل إذا سمحت وظيفتهم بذلك.