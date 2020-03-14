الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy A11 مع ثقب في الشاشة، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بالإعلان عن هاتف ذكي في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، هذا الهاتف هو Galaxy A11 والذي كان محورًا لعدد من التسريبات والشائعات في الأونة الأخيرة. الغريب في الأمر، هو أن شركة سامسونج لم تصدر بيانًا رسميًا حول هذا الهاتف حتى الآن على الرغم من أنها عرضت صور هذا الهاتف ومواصفاته التقنية الكاملة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وفيما يخص التصميم، فقد تم تزويد الهاتف Galaxy A11 الجديد بشاشة تمتاز بثقب من أجل الكاميرا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية التي تضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع.

أما فيما يخص المواصفات التقنية، فقد تم تزويد الهاتف Galaxy A11 الجديد بمواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى بتردد 1.8GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 15W.

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الهاتف Galaxy A11 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0.

لا يزال من غير الواضح متى سيصل هذا الهاتف إلى رفوف المتاجر، وما هي الأسواق حيث سيكون معروضًا للبيع، وكم سيكلف. ومع ذلك، نتوقع أن نحصل على كافة هذه المعلومات في المستقبل المنظور.