فاطمة أيت طالب - دبي - من غير المستغرب إلغاء جميع الأحداث التقنية الكبيرة التي كتبنا عنها مؤخرًا، كان لدى شركة آبل اليوم بعض الأخبار لمشاركتها معنا حول مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020، والذي كان من المقرر أن يتم عقده في شهر يونيو المقبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما هو الحال في كل عام.
لكن الخطط تغيرت قليلاً. لا تزال شركة آبل تعتزم عقد هذا الحدث في شهر يونيو المقبل، ولكن سيتم عقده وراء الأبواب المغلقة وسيتم بثه للعالم عبر شبكة الإنترنت لتكون بذلك هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يحدث فيها هذا. وبطبيعة الحال، هذا القرار يأتي بسبب تفشي فيروس كورونا، على الرغم من أن البيان الصحفي الصادر من شركة آبل لم يذكر هذا الوباء ولو لمرة واحدة، وقرر بدلاً من ذلك إستخدام عبارة ” الحالة الصحية الحالية تتطلب أن نقوم بعقد مؤتمر WWDC 2020 في هيئة جديدة “.
على أي حال، سيُعقد مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020 عبر الإنترنت مع البرنامج الكامل. سيتم مشاركة تفاصيل إضافية مع المطورين خلال الأسابيع المقبلة. تلتزم شركة آبل أيضًا بالتبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي للمنظمات المحلية في سان خوسيه لتعويض الإيرادات التي خسرتها نتيجة لبث مؤتمر WWDC 2020 عبر الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020 سيُعقد في شهر يونيو، ولكن عبر الإنترنت فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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