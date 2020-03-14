سامسونج تعقم هاتفك الذكي مجانًا لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت شركة سامسونج عن خدمة التعقيم المجانية (Galaxy Sanitizing) ضمن 19 دولة، بحيث يعقم الفريق في مركز الخدمة الرسمي ومتاجر (تجربة سامسونج) Samsung Experience في بلدان محددة حاليًا الهاتف الذكي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وذلك في ظل الإعلان رسميًا عن فيروس كورونا المستجد على أنه وباء عالمي.

ويحاول الناس بكل ما في وسعهم لتجنب الإصابة، ومن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى الانتباه إلى النظافة، وخاصةً فيما يتعلق بأجهزتنا الشخصية التي تظل طول اليوم في أيدينا، وهو ما تهدف إليه خدمة سامسونج الجديدة (Samsung Sanitizing) بحيث تريد المساعدة من خلال محاولة التخلص من البكتيريا والجراثيم والفيروسات.

ومن المفترض توسيع الخدمة باستمرار، والتي تعقم الهاتف باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، ولا تتطلب مواد كيميائية للتنظيف، ويمكن استخدام هذه الخدمة لتعقيم هواتف جالاكسي وساعات سامسونج الذكية (Galaxy Watch) وسماعات الشركة اللاسلكية (Galaxy Buds)، كما يمكن للمستخدمين جلب هواتف غير تابعة لشركة سامسونج.

وتنصح الشركة بعدم استخدام المواد الكيميائية لتنظيف الهاتف، بحيث قد يؤدي ذلك إلى خدش الشاشة أو إتلاف الطلاء المضاد للتلطخ، فيما يؤدي استخدام المواد الكيميائية السائلة على الأجهزة غير المقاومة للسوائل إلى دخول المياه التي من المحتمل أن توقف الجهاز عن العمل.

وتستغرق عملية تعقيم الهواتف 30 ثانية، وتقتل 99.9 في المئة من الجراثيم على الجهاز، وتقول سامسونج إنها اختبرت أجهزة التعقيم بعناية للتأكد من أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر على أداء الهاتف، لكنها تحذر من أن النتائج قد تختلف، وقد لا يتم التخلص من جميع البكتيريا والجراثيم والفيروسات.

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وأوضحت أنه بالرغم من أن الأجهزة التي تستخدمها الشركة لن تؤثر على أداء الهاتف، إلا أن سامسونج لا يمكنها أن تضمن الشيء نفسه إذا حاول المستخدم تعقيم هاتفه في المنزل أو في أي مكان آخر بجهاز تعقيم غير معتمد.

وتتوفر خدمة (Galaxy Sanitizing) بشكل مجاني في مراكز خدمة سامسونج ومتاجر (تجربة سامسونج) Samsung Experience في 19 سوقًا حول العالم، وهي تشمل الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدانمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.

وتخطط الشركة لتوسيع الخدمة قريبًا لتشمل أستراليا والنمسا وكندا وتشيكيا وفرنسا واليونان وهونج كونج والمجر والهند وإندونيسيا وإيطاليا والأردن وكازاخستان ولاتفيا والمكسيك وهولندا وبنما والفلبين ورومانيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.