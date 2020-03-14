حواسيب iMac المستقبلية قد تأتي مع بروجكتوبر مدمج

فاطمة أيت طالب - دبي - الموضة التي نشهدها هذه الأيام مع الحواسيب هو أن الناس إما بدأوا في تبني شاشات إضافية أو شراء شاشة واحدة كبيرة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الإنتاجية بشكل كبير لأنه يسمح بعرض المزيد من المعلومات في وقت واحد، حتى يتمكن المستخدمون من إبقاء مجموعة من التطبيقات والمواقع مفتوحة أثناء العمل.

يبدو أن شركة آبل تعمل على جلب فكرة مماثلة إلى حواسيب iMac. ووفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا من قبل موقع Apple Insider، فيبدو أن شركة آبل تستكشف فكرة إضافة بروجكتور إلى iMac، وهو الأمر الذي من شأنه توسيع شاشة الحاسوب رقميًا.

يقول وصف براءة الإختراع : ” قد يكون للجدار الخلفي جزء زجاجي أو هيكل شفاف آخر يتم من خلاله عرض صور البروجكتور على الأسطح القريبة والتي من خلالها تتلقى مستشعرات الصور والمستشعرات الأخرى الضوء. قد يكون الإعداد مدعومًا بحامل. قد يتفاعل مكون كهربائي في الحامل مع جهاز إلكتروني على الحامل. قد تقترن الدوائر اللاسلكية في عنصر خارجي لاسلكيًا بالدوائر اللاسلكية داخل الهيكل “.

Advertisements

كما ترى في الرسم البياني أعلاه، تتصور آبل أن يكون البروجكتور قادرًا على عرض الصور من الجزء الخلفي للحاسوب على سطح مستو مثل الجدار. إنها فكرة ذكية جدًا، ولكن نظرًا إلى أن هذه مجرد براءة إختراع، فلا يوجد حقًا ما يضمن أن شركة آبل تعتزم تطبيقها على أرض الواقع.