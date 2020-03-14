شركة OnePlus تستثمر 30 مليون دولار أمريكي لتطوير تكنولوجيا 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في الأونة الأخيرة أن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro سيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، واليوم صدر بيان صحفي من مؤسس الشركة يؤكد فيه إلتزام شركته بتطوير تكنولوجيا الجيل الخامس 5G. وكجزء من هذا الإلتزام، ستقوم الشركة الصينية الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية بإستثمار 30 مليون دولار أمريكي للدفع بتكنولوجيا 5G إلى الأمام والمساهمة في تطويرها.
في البيان الصحفي، كشف الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau أن شركته كانت تستثمر في تكنولوجيا 5G لسنوات وستستمر في تطوير سيناريوهات تطبيق جديدة إستنادًا إلى عادات الإستخدام اليومي للمستخدمين. وهذا يشمل الألعاب السحابية ومقاطع الفيديو السحابية والخدمات السحابية.
ستركز مختبرات 5G في الأساس على توفير تجارب أفضل للمستخدمين على أجهزة OnePlus. نطاق عمل الشركة يشمل البحث والتطوير في قطاع الدوائر الإلكترونية المصممة لإرسال وإستقبال الترددات اللاسلكية والهوائيات والوسائط مثل الكاميرا والصوت والشاشات.
الهدف من هذا الإستثمار هو أن تقدم شركة OnePlus دعمًا كاملاً لشبكات الجيل الخامس 5G في جميع أجهزتها القادمة وأن تجعلها مفيدة للإستخدام اليومي. يجب أن يصل الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في غضون شهر أو شهرين، ولكن الشركة لم تبدأ بعد بالتشويق لمواصفات هذين الهاتفين.
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