تكنولوجيا: بريطانى يطلق تطبيق جديد لغسل اليدين على أنغام الموسيقى لمواجهة كورونا

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ويقوم البرنامج بسحب كلمات الأغاني من موقع "Genius" الإلكتروني على أساس كل سطر على حدة، لذلك لا يمكن ضمان أن تكون الأغنية 20 ثانية بالضبط، ويمكن أن تتجاوز هذه المدة، وهذا ما يعمل عليه جيبسون لتطوير التطبيق، وفقا لموقع "سبوتنيك".
و أوصى القائمون على مراكز مكافحة تفشي الأمراض والوقاية فى بريطانيا بتكرار أغنية "عيد ميلاد سعيد" من البداية إلى النهاية مرتين أثناء غسل اليدين لتحديد الوقت المناسب، لكن البعض قد يشعرون بالملل من تكرار هذه الأغنية أو غيرها في كل مرة يغسلون فيها أيديهم.
وقال جيبسون لصحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية "أعتقد أنه من المهم غسل اليدين لمدة 20 ثانية الموصى بها بغض النظر عن الوقت المستغرق في غناء كلمات الأغنية، ولكن أنا والكثير من الأشخاص الآخرين الذين اتصلوا بي نستمتع كثيراً أثناء غسل أيدينا".
وأضاف "بغض النظر عن مشاركتك بالغناء، فإن الهدف هو الاستمرار في غسل يديك لفترة كافية حتى تكون نظيفة، وإذا كان الاستمتاع بهذه العملية يجعل الأمر أسهل، فهذا أفضل".
وحذر العلماء من أن الفيروس يمكن أن يعيش أكثر من خمسة أيام في البراز البشري أو السوائل الجسدية. وقالوا إن الدراسة تثبت أهمية غسل الأيدي وارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة لأن الفيروس يمكن أن يظل في الهواء المرتبط بجزيئات القطيرات الدقيقة.
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