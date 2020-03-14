“فيسبوك” يختبر تقنية جديدة للقصص شبيهة بـ”إنستغرام”

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأشهر في العالم، بدأ في اختبار تقنية جديدة مقتبسة من شقيقه “إنستغرام”.
وأوضح تقرير منشور في موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “فيسبوك” يبدأ في اختبار تقنية جديدة لـ”القصص” شبيهة بتلك الموجودة على “إنستغرام”.
وأشار التقرير إلى أن تلك الميزة الجديدة ستمكن لأول مرة من نشر “قصص” من إنستغرام على فيسبوك والعكس صحيح.
ويسمح “فيسبوك” منذ فترة بنشر القصص على حسابات المستخدمين، ونفس الأمر بالنسبة لإنستغرام، لكن بتلك الطريقة سيمكن مشاركة “القصص” عبر التطبيقين.
كما سيمنح “فيسبوك” لأول مرة تقنيات وميزات جديدة لـ”خصوصية القصص”، التي يمكنها إعادة نشر القصة عبر أي من التطبيقين.
وتسهل تلك التقنية الجديدة عبر فيسبوك إمكانية مشاركة اللحظات الخاصة مع المزيد من الأشخاص الذين تهتم بهم، عبر مختلف التطبيقات التابعة لشركة “فيسبوك” الأمريكية.
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