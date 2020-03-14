أسعارها اقتصادية.. أفضل هواتف بـ”4 كاميرات خلفية”

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مارس 2020 11:01 صباحاً - يسعى الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية إلى الحصول على أفضل هاتف بأقل سعر، لذلك انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة ما يطلق عليه “الهواتف الاقتصادية”. ونشر موقع “تايمز نيوز ناو” تقريرا حول أفضل الهواتف الذكية المزودة بـ”4 كاميرات خلفية” وسعرها اقتصادي زهيد بصورة كبيرة. وجاءت تلك القائمة على النحو التالي: شاومي ريدمي نوت 8 برو تم إطلاق هاتف شاومي، العام الماضي، مزوّد بـ4 كاميرات خلفية تصل دقة الكاميرا الرئيسية به إلى 46 ميغابيكسل، ويبلغ سعر الهاتف 241 دولارا أمريكيا. شاومي ريدمي نوت 8 يأتي هاتف شاومي ريدمي نوت 8 بكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل مدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغابيكسل، وسعر يصل إلى 150 دولارا أمريكيا. Advertisements ريال مي إكس تي يصنف الموقع هذا الهاتف بأنه يجمع بين المواصفات والسعر، حيث تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميغابيكسل، ومدعوم بمعالج خارق من نوع “سنابدراغون 712” أوكتا كور، وسعر لا يتجاوز الـ264 دولار أمريكيا. أوبو إف 15 مزود هاتف أوبو بكاميرا خلفية رباعية دقة كاميراتها الرئيسية 48 ميغابيكسل وكاميرا يمكنها التقاط الصور “الماكرو” الدقيقة، وسعر يصل إلى 299 دولارا أمريكيا. ريال مي 5 برو يأتي هاتف “ريال مي 5 برو” بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وبطارية خارقة بقدرة 4035 ميللي أمبير في الساعة، وكاميرا خلفية رباعية دقة عدستها الرئيسية 48 ميغابيكسل، ومعالج ثماني النواة من نوع “سنابدراغون 712″، وسعر يصل إلى 265 دولارا أمريكيا.

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