آبل تطلب من الموظفين في متاجرها عدم تشجيع العملاء على تجربة AirPods أو Apple Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك الكثير ممن يشعرون بالقلق إزاء انتشار فيروس كورونا. تتمثل إحدى طرق منع إنتشار الفيروس في الحفاظ على نظافة أنفسنا قدر الإمكان عن طريق غسل أيدينا واستخدام معقم اليدين وتجنب لمس وجوهنا. هذه الإجراءات تعد ضرورية لدرجة تحاول فيه شركة آبل الآن منع العملاء من تجربة منتجات معينة في متاجرها.

وفقًا لتقرير جديد صدر اليوم من موقع Business Insider، فقد سمع من مصادره أن شركة آبل تطلب من الموظفين في متاجرها على ما يبدو عدم تشجيع العملاء على تجربة AirPods أو Apple Watch في متاجرها. بينما لا يزال مرحبًا بالعملاء لتجربة المنتجات بأنفسهم، يُقال أن الموظفين لا يُطلب منهم السماح للعملاء بتجربة هذه المنتجات ما لم يطلب منهم العميل ذلك.

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هذا جزء من خطة شركة آبل للمساعدة في حماية كل من موظفيها وعملائها، حيث من المستحيل معرفة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من اللمحة الأولى، ونتيجة لذلك، فمن الأفضل إلتزام بقواعد النظافة هذه لإبقاء العملاء والموظفين آمنين. بالإضافة إلى ذلك، عززت شركة آبل محاولاتها للحفاظ على متاجرها معقمة قدر الإمكان.

وهذا يشمل توظيف المزيد من موظفي النظافة، وتركيب معقمات اليد، وأيضًا الدفع للموظفين مقابل ساعات العمل بحيث يُسمح لهم الآن أخذ إجازة مرضية دون إقتطاعها من رواتبهم.