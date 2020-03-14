توقعات بنمو شحنات السماعات اللاسلكية AirPods بنسبة 50 في المئة هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة آبل ستبصم على عام مميز في سوق السماعات بفضل سماعاتها اللاسلكية AirPods. هذا وفقا لتقرير صدر من موقع DigiTimes والذي يدعي أنها بناء على معلومات من مصادر ضمن سلسلة توريد آبل، فيبدو أن الشركة تخطط على ما يبدو لتعزيز شحنات AirPods بنسبة تصل إلى 50 في المئة في العام 2020.

وهذا يعني أنه في العام 2020، يمكن لشركة آبل شحن ما يصل إلى 90 مليون وحدة من سماعات AirPods، وهي زيادة هائلة عن العام السابق. وبطبيعة الحال، نعلم أن الشحنات لا تُعادل المبيعات، ولكن الشركات عادة ما تقوم بإنتاج عدد الوحدات التي تعتقد أنها ستكون قادرة على بيعها حيث يكون هناك توازن بين الطلب والعرض لتجنب المخزون الكبير.

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لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنرى ما إذا كانت شركة آبل ستبيع بالفعل هذا العدد الكبير من سماعات AirPods أم لا، ولكن الزيادة المحتملة في الشحنات تُظهر أن الشركة واثقة من قدرتها على بيع سماعات AirPods.

ومع ذلك، ليس من المستغرب أن تعزز شركة آبل شحناتها. كانت سماعات AirPods واحدة من أكثر ملحقات الشركة مبيعًا منذ إطلاقها، وقد أشاد الكثيرون أيضًا بسماعات AirPods Pro الحديثة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه كانت هناك أيضًا شائعات في الأونة الأخيرة لمحت إلى أن شركة آبل تعمل أيضًا على سماعات AirPods Pro Lite.