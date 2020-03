على عكس ادعاءات ترامب .. جوجل لا تبني موقعًا لفحص فيروس كورونا

لا تعمل شركة جوجل مع الحكومة الأمريكية في بناء موقع إلكتروني على مستوى البلاد لمساعدة الأشخاص في تحديد إذا كانوا بحاجة إلى اختبارات لفيروس كورونا وكيفية إجراء ذلك، وذلك بالرغم مما قاله الرئيس دونالد ترامب أثناء إعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبدلاً من ذلك، فإن عملاقة البحث تبني موقعًا تجريبيًا أصغر بكثير يطوره قسم آخر من شركة (ألفابت) Alphabet، الشركة الأم لجوجل، بحيث سيكون موقع الويب قادرًا على توجيه الأشخاص إلى مرافق الاختبار في منطقة خليج سان فرانسيسكو فقط.

وبحسب إعلان ترامب، كان من المفترض أن يكون هذا الموقع هو الخطوة الأولى في عملية فحص جديدة من شأنها أن تقود الناس إلى اكتشاف إذا كانت أعراضهم تستدعي المزيد من الاختبارات في المواقع المختصصة.

وبعد مرور أكثر من ساعة على المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر حساب جوجل الرسمي على منصة تويتر

Statement from Verily: "We are developing a tool to help triage individuals for Covid-19 testing. Verily is in the early stages of development, and planning to roll testing out in the Bay Area, with the hope of expanding more broadly over time.