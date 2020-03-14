توقعات بطقس حارا يهدد 1.2 مليار شخص

استنتج باحثون من جامعة روتجرز في الولايات المتحدة أن الإجهاد الحراري بسبب الحرارة والرطوبة الشديدة، مع الأخذ في الاعتبار انبعاثات غازات الدفيئة الحالية، سيؤثر سنويًا على المناطق التي يعيش فيها 1.2 مليار شخص حاليًا، حسب موقع Phys.org.

مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بنسبة 1.5 درجة مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، سترتفع الحرارة بشدة في المناطق التي يعيش فيها 500 مليون شخص الآن.

إذا زاد المؤشر بمقدار درجتين، ستهدد الحرارة 800 مليون. إذا ارتفعت درجة الحرارة بمقدار ثلاث درجات، وهو أمر ممكن بالفعل بحلول عام 2100 ، فسوف تهدد 1.2 مليار شخصا.

في الوقت الحالي، ارتفعت درجة حرارة الكوكب بالفعل بنحو 1.2 درجة أعلى من المستوى نهاية القرن التاسع عشر، حسب الموقع.