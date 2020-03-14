شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقرر تنظيم أكبر مؤتمراتها السنوية "أونلاين" بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان أخر حدث تقني يقع ضحية لفيروس كورونا هو مؤتمر مطوري مايكروسوفت السنوي، حيث أعلنت عملاق أنظمة التشغيل أن مؤتمرها للمطورين لهذا العام Build 2020 سيصبح الآن "حدثًا رقميًا" عبر الإنترنت حيث تحاول الولايات المتحدة الحد من انتشار COVID-19، وكان من المقرر أن يتم البناء في سياتل في الفترة من 19 مايو إلى 21 مايو، لكن مايكروسوفت قررت أن تسير على نفس خطى فيس بوك وجوجل اللتين ألغتا مؤتمري المطورين الفعليين.

وبحسب موقع metro البريطانى، قالت مايكروسوفت في بيان "سلامة مجتمعنا أولوية قصوى"، "وفي ضوء توصيات السلامة الصحية لولاية واشنطن، سنقدم حدث Microsoft Build السنوي للمطورين كحدث رقمي، بدلاً من حدث شخصي، ونتطلع إلى الجمع بين نظامنا البيئي للمطورين في هذا الشكل الافتراضي الجديد للتعلم والاتصال والتشفير معًا، ترقبوا المزيد من التفاصيل في المستقبل".

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ويعد هذا الحدث أحد أكبر أحداث مايكروسوفت في العام، وعادةً ما يشهد الآلاف من المطورين يتقاربون لمناقشة أحدث التغييرات على Windows وOffice ومنتجات Microsoft الأخرى، لكن ليس من المعروف حتى الآن، كيف تعتزم الشركة تقديم حدثها الرقمي فى النهاية، فعلى الرغم من أنه يمكن بث العناوين الرئيسية بسهولة كافية، إلا أن عقد ورش العمل واجتماعات المطورين قد يكون أكثر صعوبة.

وأوضحت "مايكروسوفت" مؤخرا عن توقعها بانخفاض حجم إيراداتها خلال الربع الحالى من السنة المالية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد حول العالم، وأشارت الشركة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس - إلى أنها ستتأثر بانتشار الفيروس، مع تراجع فى مبيعات نظام التشغيل "ويندوز" وأجهزة “سرفيس".

وأوضحت "مايكروسوفت" أن إيراداتها خلال الربع الحالى ستكون أقل بقليل من التوقعات السابقة مع تأثر "ويندوز" وسرفيس"، "بشكل سلبي أكثر مما كان متوقعا.