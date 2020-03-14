"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم أنحاء الجمهورية شهدت أمطارًا شديدة الغزارة، وصلت إلى حد السيول على سيناء ومنطقة خليج السويس وبعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية والدلتا والقاهرة تتعرض لأمطار خفيفة، لافتةً إلى أن البلاد بدأت تشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، حيث بدأت تهدأ سرعات الرياح، بعدما وصلت إلى حد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد وجرى إغلاق الكثير من الطرق.

وتابعت أن سرعات الرياح اليوم الجمعة، في شمال البلاد كانت أكبر منها في جنوب البلاد، ما أدى إلى فتح الطرق في الجنوب وتحسن الرؤية.وأردفت أن سرعات الرياح بدأت تهدأ في القاهرة، كما أن الأمطار خفيفة في القاهرة، وستستمر حتى غد السبت، بالإضافة إلى السواحل الشمالية والدلتا.

وأوضحت أنه بعد ظهر غد السبت، ستبدأ الأحوال الجوية في التحسن، وتحديدًا الثانية ظهرًا حيث ستتحسن بشكل تام، إذ ستهدأ سرعات الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية، وتبدأ الشمس بالظهور مرة أخرى