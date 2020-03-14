شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف 139 كوكبًا صغيرًا جديدًا خارج مدار نبتون .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء 139 كوكبا في الظلام خارج مدار نبتون، وتم التوصل إلى النتائج الجديدة بعد البحث من خلال البيانات التي جمعها مسح الطاقة المظلمة (DES)، وهو مشروع يركز على التحقيق في ديناميكيات توسع الكون من خلال رسم خرائط للسماء الجنوبية، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون 316 كواكب صغيرة في البيانات، منها 139 لم يتم توثيقها من قبل، وتراوحت هذه الأشياء في المسافة من حوالي 30 وحدة فلكية (AU)، وهي قريبة من مدار نبتون، إلى أكثر من 90 AU.

وطبق الباحثون المشاركون في الدراسة أسلوبا جديدًا في العثور على الكواكب خلال هذا الاكتشاف، ويعتقدون أنها ستساعد في عمليات البحث المستقبلية عن الكوكب التاسع الغامض، ويستخدم مسح الطاقة المظلمة التكنولوجيا لرسم خرائط المجرات واكتشاف النجوم المنفجرة، والعثور على أنماط من الهياكل الكونية التي تساعد الخبراء على التعرف على توسع الكون.

فيما جمعت بيانات الأشعة تحت الحمراء وشبه الحمراء للسماء الجنوبية من عام 2013 حتى عام 2019، وقال بيدرو برناردينيللي، طالب الدراسات العليا في جامعة بنسلفانيا: "استطلاعات الأجسام عبر نبتون المخصصة (TNOs) لديها طريقة لرؤية تحرك الجسم، ومن السهل تعقبها".

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وأضاف بيدرو، "أحد الأشياء الرئيسية التي قمنا بها في هذه الورقة هو إيجاد طريقة لاستعادة تلك الحركات".

وباستخدام السنوات الأربع الأولى من بيانات DES والبرامج عالية التقنية، بدأ الفريق بمجموعة بيانات من سبعة بلايين "نقطة" تمثل كائنات محتملة اكتشفها البرنامج، ثم تم القضاء على الأشياء التي كانت موجودة في ليالي عديدة، والتي تشمل النجوم والمجرات لتضييق القائمة إلى 22 مليون.

وقلل الفريق البحثى هذا الرقم إلى ما لا يقل عن 400 مرشح تم رصدهم خلال ست ليال من الملاحظة على الأقل، لتصفية قائمة مرشحيهم وصولاً إلى الكواكب التى تقع في أقاصي النظام الشمسي، حيث حدد الفريق 139 جسمًا لم يسبق رؤيتها من قبل.