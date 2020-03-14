شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتوقع بيع 90 مليون وحدة من سماعات AirPods فى عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شحنات سماعات الرأس اللاسلكية التابعة لشركة أبل من المتوقع أن ترتفع إلى 50٪ في عام 2020 على أساس سنوي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors، حيث من المنتظر أن تصل شحنات سماعة AirPods إلى 90 مليون شحنة، وقال التقرير: "من المتوقع أن ترتفع شحنات AirPods من أبل بنسبة 50٪ سنويًا لتصل إلى 90 مليون جهاز في 2020 ، وفقًا لمصادر الموردين المشاركين في سلسلة التوريد".

وتوقع أحدث تقرير لتعقب سوق الأجهزة القابلة للارتداء Hearables الذي صدر في فبراير أن تصل أبل إلى 100 مليون جهاز لاسلكي حقيقي في عام 2020، وعلاوة على ذلك ، قال هذا التقرير إن عملاق التكنولوجيا في كوبرتينو سيواصل خطه للحفاظ على "راحة" يؤدي في السوق "لدرجة أنه قد لا يواجه أي منافسة على المركز العلوي في فئة المنتج.

وقالت ليز لي ، كبيرة المحللين في Counterpoint Research: "ستكون المنافسة الحقيقية في المركز الثاني ، خاصة في السوق الممتازة"، ووصلت شحنات أبل AirPods إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ الربعين الماضيين، وفي شهر يناير ، قال تقرير صادر عن شركة Strategy Analytics أن مبيعات أبل AirPods نمت بنسبة 100٪ تقريبًا على أساس سنوي خلال عام 2019.

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ويقدر التقرير أيضًا أن شحنات AirPods بلغت 60 مليون خلال العام، في الواقع، يقدر أن AirPods تستحوذ على أكثر من 50 ٪ من الشحنة العالمية من سماعات الرأس اللاسلكية الحقيقية (TWS)، وكما هو الحال مع منتجات iPhone و أبل الأخرى ، يضيف التقرير أن AirPods قد استحوذت على منزل غير متناسب بنسبة 71٪ من الإيرادات العالمية لمبيعات TWS، وحتى أن بعض المحللين زعموا أن فئة المنتجات هذه تحقق إيرادات أكثر - في الربع - من بعض أكبر شركات التكنولوجيا ، بما في ذلك Twitter و Snap.