شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توفر الوضع المظلم لمستخدمى متجرها "بلاى ستور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن نمط الثيم المظلم لمتجر "بلاي ستور" لمستخدمي Android 10 خلال الفترة الماضية، إلا أن الشركة قررت اليوم توفير نمط الثيم المظلم في جوجل بلاي لجميع مستخدمي هواتف الأندرويد، حيث يتوفر اليوم لمستخدمي الهواتف التي تعمل بالإصدارات السابقة من نظام الأندرويد نمط الثيم المظلم في جوجل بلاي، والذي يقدم عرض باللون الداكن لواجهة جوجل بلاي.

وبحسب موقع gsmarena الهندى، فقد جاء إعلان جوجل اليوم عبر تغريدة على تويتر، أكدت من خلالها على أن نمط الثيم المظلم سيتوفر لجميع مستخدمي هواتف الأندرويد اليوم، ويمكن لمستخدمي هواتف الأندرويد تمكين نمط الثيم المظلم عبر التوجه للإعدادات، حيث يظهر قسم جديد لأنماط الثيم ليتيح للمستخدم التبديل بين نمط الثيم المظلم أو النمط الناصع، كما يستبدل نمط الثيم المظلم الواجهة البيضاء باللون الأسود أو الرمادي الداكن.

الجدير بالذكر أنه اختلفت الآراء حول مدى فائدة الوضع المظلم، إذ أظهرت بعض النتائج أن الوضع المظلم يساعد فى توفير طاقة البطارية لكن أثناء الاستخدام العادى، لذا لن يوفر المستخدمون سوى 30٪ من البطارية باستخدام Dark Mode، إذ تختلف النتائج باختلاف الجهاز والاستخدام، ولكن طالما يستخدم هاتفك شاشة OLED، فسترى نتائج أفضل أثناء استخدام Dark Mode.

وعلى الجانب الأخر كشفت دراسة أن "الوضع المظلم" على الهواتف الذكية قد لا يساعدك على النوم كما يعتقد البعض، حيث اقترح البحث، الذى أجرى على الفئران، أن العكس هو الصحيح، وأن استخدام الأضواء الخافتة والأكثر برودة فى المساء والأضواء الساطعة الأكثر دفئًا خلال اليوم أقل إزعاجًا لساعة أجسامنا البيولوجية.